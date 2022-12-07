Атырауские абоненты подали иск против сотового оператора из-за повышения тарифов

Инициаторами иска стало общественное объединение «Қара Шанырақ Казахстан» и департамент защиты прав потребителей Атырауской области. Общественники опубликовали исковое заявление. В нём отмечается, что в договоре сотового оператора Kcell есть пункт о повышении тарифов сотовой связи. И для него достаточно лишь оповещение абонентов через SMS. По мнению общественников, это нарушает права потребителей. Потому что отказаться от повышения нельзя, можно лишь сменить оператора. В иске общественники требуют убрать из договоров пункт об одностороннем изменении тарифа, а также вернуть абонентам уже уплаче