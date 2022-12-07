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Социум

Атырауские абоненты подали иск против сотового оператора из-за повышения тарифов

Инициаторами иска стало общественное объединение «Қара Шанырақ Казахстан» и департамент защиты прав потребителей Атырауской области. Общественники опубликовали исковое заявление. В нём отмечается, что в договоре сотового оператора Kcell есть пункт о повышении тарифов сотовой связи. И для него достаточно лишь оповещение абонентов через SMS. По мнению общественников, это нарушает права потребителей. Потому что отказаться от повышения нельзя, можно лишь сменить оператора. В иске общественники требуют убрать из договоров пункт об одностороннем изменении тарифа, а также вернуть абонентам уже уплаче
Дана Рахметова
Атырауские абоненты подали иск против сотового оператора из-за повышения тарифов
Инициаторами иска стало общественное объединение «Қара Шанырақ Казахстан» и департамент защиты прав потребителей Атырауской области.
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Общественники опубликовали исковое заявление. В нём отмечается, что в договоре сотового оператора Kcell есть пункт о повышении тарифов сотовой связи. И для него достаточно лишь оповещение абонентов через SMS. По мнению общественников, это нарушает права потребителей. Потому что отказаться от повышения нельзя, можно лишь сменить оператора. В иске общественники требуют убрать из договоров пункт об одностороннем изменении тарифа, а также вернуть абонентам уже уплаченную разницу. В пресс-службе комитета по защите прав потребителей подтвердили, что департамент Атырауской области участвовал в составлении иска. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Атырау иск

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