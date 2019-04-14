Ильмовый листоед — жесткокрылый жук семейства листоедов – Coleoptera Chrysomelidae. Распространен в лесостепной и степной зоне европейской части России, Украине, на Кавказе, в Средней и Малой Азии. Питается листьями ильмовых деревьев. Наибольший вред растительности наносит первое потомство.

Иллюстративное фото из архива "МГ" - Я как агроном, защитник растений, каждый год сигнализирую об этом. Городской акимат реагирует, обрабатываются деревья. Но этого мало, все равно не могут охватить все деревья в нашем городе, к тому же есть и сельские округа, - говорит агроном-энтомолог Нурзиля Абдулова. - Я хочу донести до всех наших жителей, в том числе руководителей организаций, внести свой вклад в борьбе с листоедом. Агроном считает, что если отнестись к этой проблеме более ответственно, все было бы хорошо и удалось бы сохранить всю зелень. В Атырау уже в начале апреля, когда листья на деревьях только распускаются, их атакуют жуки ильмового листоеда, пробудившиеся после зимней спячки. Они буквально обгрызают всю зелёную часть дерева до скелетообразного состояния за считанные недели. - Каждая организация может обработать деревья у себя во дворах. Каждый жилой дом может собраться и сделать обработку и не ждать манну небесную. Я хочу к этому всех призвать! - добавила агроном.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.