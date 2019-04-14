По данным РГП "Казгидромет", в Уральске переменная облачность, днем +14, ночью +5, возможен дождь. В Атырау без осадков, днем 20 градусов тепла, ночью до 8 градусов тепла. В Актобе днем 15 градусов выше нуля, ночью +6. В Актау 19 градусов тепла днем и +10 ночью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.