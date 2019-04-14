Проснувшись утром и встав с постели, разотрите уши круговыми движениями ладоней по часовой стрелке, выполнив 10-15 растираний. Людям, страдающими гипертонией, следует делать это с осторожностью, потому что растирание ушей стимулирует кровообращение и усиливает приток крови к голове. Закрыв ладонями уши, слегка постучите пальцами по затылку. Шум, возникающий в ушах, отдаленно напомнит барабан. Выполните 12 постукиваний. Плотно закройте уши ладонями и останьтесь так на пару секунд, затем резко оберните руки. Повторите 10-20 раз. Вставив пальцы в наружные слуховые проходы, подождите 1 секунду и резко выньте пальцы. Это своеобразный массаж барабанной перепонке повторите 10-20 раз Взявшись за мочки ушей указательным и большим пальцами, медленно оттягивайте их вниз, до появления болезненных ощущений. Повторите 10 раз. Вставив указательные пальцы во внешние слуховые проходы, выполняйте легкие вращательные движения руками, поочередно по кругу надавливая на боковые стенки слуховых проходов. Выполните по 3 вращения вперед и назад. Берегите себя и своих близких! Интересные советы о красоте и здоровье ждут вас ежедневно на нашем сайте. Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!