В Индии всегда знали, что куркума очень полезна для здоровья. Сегодня информация о свойствах удивительной приправы распространилось по всему миру.Ее можно купить в любом магазине продуктов. Куркума — это оранжево-желтый порошок, приправа.! Только мы, как всегда, узнаем об этом последние. В последнее время за изучение ее свойств принялось и наше здравоохранение: если вы будете есть куркуму каждый день, всего 1 ч.л., поможете вашему организму бороться с воспалительными заболеваниями, болями и старением.Именно оно помогает телу бороться с токсинами. Но чистый куркумин организм не может усвоить, лучше употреблять его в виде смеси карри. Если вы хотите в несколько раз повысить эффективность всасывания необходимо смешать карри с черным перцем.Идеально будет сочетание этих специй с куриным мясом. Можно просто добавлять в любую еду: первые и вторые блюда. И так, чем полезно употребление куркумы: Активизирует работу мозга; Ее противовоспалительные свойства лучше любого лекарства; Помогает в работе желудочно – кишечного тракта; Помогает избавиться от болезни суставов; Улучшает работу сердечно - сосудистой системы, предотвращает образование тромбов; Понижает «плохой» холестерин; Активизирует работу желчного пузыря – при проблемах, обязательно ешьте эту пряность каждый день!