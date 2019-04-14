В этом году мне исполнилось 45 лет. Мои ровесницы пытаются скрыть свой возраст: бегают к косметологу на омолаживающие процедуры, не выходят из дома без тонн макияжа и носят короткие юбки, чтобы показать окружающим: «Я еще ничего!» А я решила принять свой возраст. Ну и что, если я не юная особа!? Зато черты лица стали благороднее, исчезли пухлые щечки. Я научилась стильно одеваться – в юности ходила не пойми в чем, делать нюдовый макияж, который подчеркивает мои достоинства. Теперь я могу промолчать в споре, не вступаю в конфликты и смотрю на жизнь проще. Честно говоря, такой я себе нравлюсь намного больше. И когда я слышу причитания подруг, что молодость уходит безвозвратно, я не могу сдержать улыбки. Ну и пусть уходит )))!