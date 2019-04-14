В воскресенье, 14 апреля, Уральске прошел отборочный тур четвёртого сезона Национального детского песенного конкурса «Бала дауысы», в котором приняли участие 115 детей. С 29 марта по всей стране начались отборочные туры конкурса для детей от 8 до 12 лет. До Западно-Казахстанской области творческая команда уже побывала в Алматы, Шымкенте, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской и Актюбинской областях. Наставница финалиста Западно-Казахстанской области Зарина Алтынбаева, возглавившая конкурсное жюри, сама не раз принимала участие в масштабных проектах. В копилке оперной певицы Гран-при многочисленных международных конкурсов, поэтому она как никто другой понимала и подбадривала взволнованных участников. Получить билет в финал посчастливилось ученику средней школы № 4, 10-летнему Тугелбай Алимжан. Ребёнок отличился красивым тембром голоса, идеальным слухом и артистизмом. Песня «Мама» в его исполнении никого не оставила равнодушными. По словам самого Алимжан, когда со сцены вот-вот должны были огласить результаты, он снова и снова шепотом повторял своё имя. Но услышать его из уст музыкального продюсера конкурса Фарида Ниязовой было неожиданно и в то же время безумно приятно. Осенью Алимжан встретится с 16-ю финалистами из других регионов Казахстана в «Звездном доме Мечты», где в рамках подготовки к Суперфиналу они будут посещать уроки вокала, хореографии и актёрского мастерства. 25 и 27 октября дети примут участие а финальных программах проекта, на которых исполнят новые детские композиции, написанные в рамках конкурса. Победитель «Бала дауысы – 2019» получит грант на обучение в музыкальном учебном заведении и путёвку на поездку в волшебный Диснейленд. Национальный детский песенный конкурс «Бала дауысы-2017», инициатором которого является Фонд Алии Назарбаевой «Жандану әлемі», проходит в стране четвёртый год подряд при поддержке Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы и Министерства культуры и спорта РК.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.