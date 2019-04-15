В стремление к красоте мы не задумываемся, что любая мелочь может повлиять на это, и стать наоборот препятствием. Например, необходимо знать, как правильнее умывать лицо. Подумайте, грязь и косметика забиваются в поры – появляются прыщи. Также бактерии, вызывающие дерматит или экзему. 4 главные ошибки по очищению лица 1. Не умываетесь перед сном Очень важно тщательно умыть лицо перед сном. Это основное правило для всех, независимо пользуетесь вы косметикой или нет. Жир и грязь в любом случае накапливаются на коже. 2. Не умываетесь утром Умываться утром не менее важно, чем вечером. Кожа почувствует себя обновленной и, лучше воспримет любое средство по уходу, которое вы на нее нанесете. 3. Умываетесь горячей водой Огромное заблуждение, думать, что высокая температура воды сделает кожу чище. Горячая вода наоборот принесет больше вреда, чем пользы. Умывайтесь слегка теплой водой, она эффективно устраняет загрязнения и не наносит вреда коже. 4. Используете неправильно подобранное средство для очищения Легкие по текстуре, с увлажняющими по свойствам веществами средства – вот что идеально подойдет, если у вас чувствительная кожа. Это гарантирует умывание лица без раздражения. Пенки и крема на основе салициловой кислоты - отличный выбор, если ваша кожа склонна к акне. Также на наших страницах ежедневно можете узнать много интересного о красоте и здоровье. Как готовить ножки к лету или бороться с несовершенством кожи.