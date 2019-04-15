11 летний Ержан Максим из Уральска участвует в шоу «Голос Дети». В финале вместе с другими участниками шоу в составе команды Валерия Меладзе он исполнял песню М.Магамаева «Синяя вечность».Во время исполнения партии Ержана в студии лопнул стакан. DbQnIA61K5o Уралец продолжает бороться за победу и покорять мир своим талантом.