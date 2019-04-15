Как отметил директор западно-казахстанского филиала ПКГ «Свой ДОМ kz» Руслан Сармулдин, на сегодняшний день многие жители нашей области не имеют собственного жилья, и главная цель кооператива – помочь приобрести свои заветные квадраты. - Многие семьи подолгу живут на съемных квартирах, им сложно накопить и купить свое жилье, других финансовых возможностей тоже нет. Поэтому мы продумали для них ряд выгодных накопительных программ на покупку собственного дома или квартиры и готовы помочь в этом, - рассказал Руслан Сармулдин. На сегодняшний день у западноказахстанцев пользуются большой популярностью такие доступные программы накопления и приобретения собственного жилья, предлагаемые ПКГ «Свой ДОМ kz», как: «Экспресс»(первоначальный паевый взнос от стоимости недвижимости 50%), «Собственник» (паевый взнос 20%), «Свой ДОМ» (паевой взнос 10%) и скидочно-накопительная система (при отсутствии первоначального паевого взноса 10% член кооператива накапливает его).Одной из таких программ воспользовалась семья Дербисовых, переехавших в город из Акжайыкского района: - Сотрудники кооператива все доступно рассказали нам о программах. Так как у нас были небольшие накопления, мы выбрали программу «Свой Дом», рассчитанную на 10 лет. Заключили договор с кооперативом, внесли первоначальный взнос 10% и встали на очередь. Прождали недолго, и через полтора года с помощью «Свой ДОМ kz» приобрели свой долгожданный просторный и уютный дом, за что им очень благодарны, - поделилась Гульжапырак Дербисова. ПКГ «Свой ДОМ kz» начал свою деятельность в ноябре 2016 года и за это время помог улучшить свои жилищные условия уже более 130 семьям. Среди счастливых обладателей собственной недвижимости семья Бакытгуль Кадыргалиевой. - Я сама являюсь сотрудником кооператива «Свой ДОМ kz» и вступила в членство, выбрав программу «Экспресс». Мы внесли 50% первоначального паевого взноса, пробыли в очереди всего полгода и смогли купить двухкомнатную квартиру в центре города. За нее мы должны выплачивать ежемесячно по 40000 тенге в течение 6 лет, это доступная оплата для нашего семейного бюджета. К тому же оставшаяся часть оплачивается в рассрочку, без каких-либо процентов. Так что рекомендую «Свой ДОМ kz» всем, кто остро нуждается в собственном жилье, - советует Бакытгуль. Кроме покупки жилья кооператив предоставляет прекрасную возможность приобрести помещение или офис для ведения своего бизнеса, автомобиль, земельный участок, а также получить займы на строительство дома в рассрочку и без процентов.Новости Компаний. Гос. Регистрация 161140014196 от 14.11.2016 г. выдана Управлением Юстиции г. Уральск. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.