Продавцы овощного павильона рынка «Мирлан» решили не мириться со стихийной торговлей и написали заявления в городской акимат и управление полиции. Люди просят принять меры в отношении торговцев, реализующих товар прямо с земли. Овощной павильон рынка «Мирлан». Здесь изобилие продовольственных товаров. Овощи и фрукты, соленья и варенья. Но покупателей меньше, чем продавцов. - Мы платим аренду и исправно перечисляем налоги в бюджет. Но нам мешают торговцы, которые реализуют свой товар на улице Досмухамедова, бывшей Рабочей. Нашу продукцию дважды в неделю проверяют специалисты. Чем торгуют они, никто не знает. Заявления в акимате и полиции приняли, ждем результатов, - сообщила продавец Регина Ихласова. В городском отделе предпринимательства проинформировали, что их сотрудники ведут работу с уличными торговцами, убеждают их заниматься бизнесом на законных основаниях. - Мы не имеем права штрафовать. Это должны делать сотрудники полиции. В ближайшее время пройдут рейды, в которых примут участие полицейские, наши сотрудники и сотрудники управления по охране общественного здоровья. Просим горожан не приобретать товар на улице. Это небезопасно, - отметил заведующий сектором городского отдела предпринимательства Мейрам Хайров. Помимо сотрудников акимата на рейд вышли и полицейские. По их словам, только лишь за один день к административной ответственности по ст. 204 КоАП РК "Торговля в неустановленных местах" было привлечено 16 торговцев. Им грозит штраф в размере 5 МРП. Стоит отметить, что рейды на местах стихийной торговли проводятся не в первый раз. Но по их окончанию продавцы вновь возвращаются на свои места.