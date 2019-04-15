Иллюстративное фото из архива "МГ" - Прошу принять меры: кондуктор автобуса №12 видет себя ужасно: ругается с пассажирами, требует деньги с маленьких детей, выдает билеты с разницей в час, да еще и обозвала меня дурой и "жалмауыз" за то, что я попросила показать документ о том, почему с маленьких детей должны брать за проезд, - пишет в группе "Книга жалоб и предложений Атырау" соцсети Facebook Aзалия Подрядчикова. Горожанку поддержали многие, кто-то даже узнал кондуктора-хама, некоторые приводили сведения и о кондукторах-невежах на других маршрутах. Были и те, кто заступились: мол, нелегка работа кондуктора. Следует отметить, что меньше чем за два дня постом поделились 238 раз. Добавим, что осенью прошлого года водителям и кондукторам существенно повысили зарплату. Предполагалось, что водители прекратят лихачить, а кондукторы будут вежливыми и обходительными. Кондукторам даже обещали провести мастер-классы по вежливости. - С водителями и кондукторами работают на местах члены контрольно-ревизионной службы, которые проверяют культуру вождения водителей, а также качество обслуживания кондукторов. Всего 60 членов службы работают на всех городских маршрутах. После разъяснительной беседы и третьего предупреждения перевозчики вправе уволить кондукторов. С жалобами на работу персонала общественного транспорта необходимо обращаться по номеру 75-57-57, с указанием госномера маршрута и время проезда, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе акимата Атырау. К слову, с начала года было уволено 5 водителей и 8 кондукторов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.