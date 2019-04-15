В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что с утра закрыто движение по улицам Сенная, Досмухамедова, Кердери и Д.Нурпеисовой. - Поступила жалоба на торговцев стихийных рынков, сейчас проводится проверка, - рассказали в полиции. Когда возобновится движение по данным улицам, пока неизвестно.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.