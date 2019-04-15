Особенно это рай для мальчишек всех возрастов. И девочкам обязательно будет интересно. Родители сделайте это, не пожалеете.Место это называется Парковый комплекс истории техники имени К. Г. Сахарова. Музей находится в городе Тольятти. Входной билет порядка 200 рублей, детям дешевле, что сравнительно не дорого для такого места. В музее собрана удивительная коллекция различного вооружения времён I и II мировых войн по сегодняшние дни.Это и бастионные орудия и гаубицы, советские танки, чешский танк «PzKpfw 38t», система залпового огня БМ-13 «Катюша», самоходная артиллерийская установка, зенитная пушка «Бофорс» и другие экспонаты.Автомобильная, железнодорожная, космическая, авиационная техника собрана под открытым небом - все это подарит неописуемый восторг. 38 гектаров! Можно прогулять весь день! Это самый крупный музей техники в России.Гордость музея настоящая подводная лодка Б - 307 1980 года выпуска. Прослужила на флоте около 20 лет. Ее доставили из Кронштадта 15 лет назад. Лодка более 90 м в длину, ее тянули 9 тягочей, выписанных с Тоцкого полигона, а каких трудов стоило это путешествие , вам обязательно расскажут в музее. Экскурсия на лодку идет отдельно. Открыто 4 отсека для посещения.Музей работает без выходных с 8:00 -17:00 фото и видео разрешено. Каждый последний день месяца в музеи бесплатный вход для многодетных семей – необходимо предъявить свидетельства о рождении детей. Дополнительные услуги: – Лазертаг тир, страйкбольный тир – 50 руб (10 выстрелов) с 12-до 17-00 вторник-суббота– БТР -Трофи ( суббота, воскресенье) – катание на колёсном бронетранспортёре БТР-60ПБ, БМП-2 , гусеничном ГТ МУ -работает апрель -сентябрь . – Селфи в шлемофоне, в танке Т-80УД, на месте наводчика – 50 руб (дополнительно к входному билету) – работает апрель -сентябрь, суббота, воскресенье. – Селфи в кабине истребителя-бомбардировщика Су-17М4 – 50 руб (дополнительно к входному билету) – работает апрель -сентябрь, суббота, воскресенье. – Автопоезд с аудиогидом – стоимость единого билета – 50 руб по мере набора 8 желающих. (работает апрель -сентябрь).