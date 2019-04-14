- Во главе таких принципов как открытость, качество госуслуг, обратная связь с населением мы осуществили ряд проектов. Первое, два года назад в городском акимате г.Уральска открыли офис "Доступный акимат", где побывали уже свыше 90 тысяч граждан. Второе, третий год проводим "Открытый акимат". С начала года "Открытый акимат" провели несколько раз, свыше 4 тысяч жителей обратились к нам. Третье, планируем открыть офис в формате "open space", IT Hub и еще службу 109 по опыту столицы iKomek. Об этом расскажу чуть позже, - поделился планами глава региона. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.