В Атырауском областном суде рассказали, что инцидент произошел в Махамбетском районе. Женщина пришла в гости к сыну, но неудачно: поскандалила с его женой. А чтобы «закрепить» ссору, ударила невестку живот. Та терпеть не стала и подала на свекровь в суд за побои. На днях Махамбетским районным судом Атырауской области рассмотрено административное дело в отношении свекрови-драчуньи. В ходе судебного заседания она просила прекратить производство по делу – с невесткой помирилась. Потерпевшая подтвердила, что простила правонарушительницу. Постановлением суда производство по делу об административном правонарушении прекращено. Свекровь пообещала больше не поднимать руку на сноху.