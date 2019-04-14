Иллюстративное фото с сайта www.kp.ru Департамент охраны общественного здоровья по ЗКО сообщает, что ежегодно в области за медицинской помощью обращаются около 400 человек, пострадавших от укусов клещей. В 2018 году зарегистрировано 396 укушенных, в 2017 г. - 313. Пик укусов обычно приходится на май – июнь, но опасносность укусов сохраняется до глубокой осени. - Клещи, находясь на ветках или в траве, при приближении животного или человека могут прицепиться к нему, а потом добраться до открытых участков кожи на шее, волосистой части головы, спине, подмышечных, паховых областях и др. Слюна клеща содержит обезболивающее вещество, поэтому укус его безболезнен и длительное время не заметен, - рассказала главный специалист отдела эпидемиологического надзора за особо опасными и карантинными инфекциями департамента охраны общественного здоровья ЗКО Гульмира Кажушева. По словам санврача, лучше, конечно, не допускать укусов клещей. Однако при обнаружении присосавшегося к телу клеща, его немедленно удаляют. - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют следующую безопасную методику извлечения клеща, для чего необходимо соблюдать несколько простых правил: не трогайте клеща голыми руками, потому что инфекционный агент может внедриться через слизистые оболочки или повреждения в коже. Эта предосторожность особенно необходима людям, которые извлекают клещей у домашних животных. Дети и лица с иммунодефицитами, которые наиболее подвержены инфицированию, не должны привлекаться к извлечению клещей. Используйте остроконечный пинцет или защитите пальцы резиновыми перчатками или тканью, если нет перчаток, - сообщила Гульмира Кажушева. Далее необходимо захватить клеща как можно ближе к коже обычным пинцетом. Несильно сжимая пинцет (чтобы не раздавить клеща), тянуть медленно и аккуратно, не раскачивая, без рывков, так как это может привести к отрыву ротовой части и оставлению ее в коже. Если это произошло, то необходимо пинцетом захватить и вытащить ротовую часть. После извлечения клеща тщательно обработайте место укуса дезинфицирующим веществом (спиртом, йодом) и вымойте руки с мылом. - Не разрушайте тело клеща, потому что его внутренности и жидкости могут содержать патогены. Извлеченного клеща нужно поместить в емкость, герметично закрыть крышкой и доставить его в лабораторию Уральской противочумной станций для определения зараженности клеща. Не рекомендуется наносить на клеща керосин, масло, ацетон или другие жидкости, а также нагревать клеща для отделения его от кожи, - поясняет санврач. пециалист также уверяет, что если вас все же укусил клещ, или вы обнаружили клещей на вашем теле, то необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью по месту жительства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.