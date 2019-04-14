Ее предков в 1937 году с Дальнего востока выслали в Кызылординскую область, матери тогда было всего 10 лет. Оттуда они почти сразу переехали в Актюбинскую область. Со временем мать вышла замуж за такого же депортированного корейца. В семье Чен Сека и Марии Пак родились 4 детей. - Мама умерла в 90 лет, отец раньше, но они всегда говорили: "Спасибо казахам, они спасли нас от голода". В 37-м обживаться на новом месте их семьям помогали местные жители, - рассказала Галина Пак. – Но мама с возрастом все чаще вспоминала еще такой случай. Зимой 1952 года они с папой и тремя детьми ехали из нашего аула в город. Попали в буран. Детям было 1 и 3 года. Я тогда еще не родилась. Машина застряла. Отец пошел искать подмогу. Дошел до ближайшего поселка. Света тогда не было, он шел на запах дыма. В самом крайнем доме ему открыл мужчина. Узнав в чем дело, он запряг лошадь и на санях поехал искать нашу маму с детьми. Он привез их домой, хозяйка их накормила, уложила спать, а когда буран утих, они поехали дальше. Мама говорила, когда приехали сани, она уже засыпала. То есть замерзала и могла погибнуть вместе с детьми. Но их спасли. Если бы этого не произошло, не было бы и меня. Я родилась в 1957 году. После этого родители много раз проезжали мимо поселка Акжар, где жила та семья, но отблагодарить людей, которые их спасли, не получалось. Прошли десятки лет. Мама сокрушалась, что не смогла сказать спасибо спасителям своей семьи, просила об этом меня перед своей смертью. И вот недавно мне удалось найти семью Альмухановых. Через районный и поселковый акимат я вышла на старожилов Акжара. Они рассказали, что в крайнем от трассы доме жил Альмухан Сисембин. Он работал заготовителем, и только у него в нелегкие 50-е годы были сани и лошадь. Дед родился в 1901 году и умер в 1974-м. У него было 4 сына и дочь. Дети несколько лет назад продали дома и уехали в Актобе. Я нашла в городе супругу одного из 4 сыновей Альмухана Сисембина, встретилась с ней и другими родными. Встреча получилась очень теплой. Дети рассказали, что дедушка был очень добрым. В его доме, что был недалеко от трассы, часто останавливались путники, бабушка Орындык всех тепло встречала. Ата был незаурядным человеком. Любил охоту, участвовал в скачках в Москве. В тот старый дом дети, внуки и правнуки и сейчас наведываются, когда едут на могилы предков прочитать Коран. И во дворе до сих пор стоит колодец, который запомнился матери Галины Пак. Интересно, что сама Галина оказалась не первой, кто искал семью Альмухановых. Пару лет назад к ним заехала поблагодарить семья Козаковых из России. Дедушка им тоже когда-то помог. - Мне бы найти еще семью председателя сельсовета из Кармакчи, – говорит Галина. – Мама, когда их привезли в Кызылординскую область, чуть не утонула. Председатель сельсовета верхом на лошади на полном скаку вошел в воду, и вытащил ее. Людей было много, но лезть в воду никто не решался. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.