Рейд по выявлению госслужащих, использующих в нерабочее время служебное авто, принес результаты. Согласно информации областного департамента агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции, были задержаны 5 водителей государственных автомашин, которые в выходные разъезжали по своим личным делам. Две служебные машины были водворены на специальную платную стоянку. У одной из остановленных машин марки "Мерседес" отсутствовал госномер - автомобиль отправили на штрафстоянку. Другой водитель автомобиля с государственным регистрационным номером 006 РК попросту не остановился по требованию. Проигнорировав свисток дорожного полицейского, машина, прибавив газу, скрылась из виду. Еще один водитель государственного авто управлял машиной без путевого листа.- По словам водителя, он ездит по дежурству. Однако, в его путевом листе ничего не указано. То есть не известно, на дежурстве он или нет. Путевка должна быть подтверждена подписью механика или руководителя. Поэтому нам пришлось отправить машину на платную стоянку, - рассказалПо предложению департамента агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Атырауской области государственным служащим за нарушения будут выписываться штрафы, а также, наряду с отправлением машин на штрафстоянку, будут применяться дисциплинарные взыскания. - Выговор для них – это мягкое наказание за подобное дисциплинарное нарушение. Если по всей строгости закона, то госслужащий может лишиться работы, - заявил