В этом году 37 предприятий Атырауской области, в том числе и иностранные компании, сократили 457 своих сотрудников, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Об этом сегодня, 25 октября, на брифинге заявила

заместитель управления координации занятости и социальных программ Атырауской области

Балдай УТЕГАЛИЕВА.

Ранее для сохранения рабочих мест был заключен меморандум между местной администрацией и более чем 2500 иностранными предприятиями. Однако, проигнорировав соглашение, 13 предприятий оставили без работы 148 нефтяников. Но представители власти не имеют права призвать их к ответственности.

По официальным данным, в центр занятости за помощью обратилось 317 человек, попавшим под сокращение. Им была выплачена материальная помощь в размере от 20 тысяч тенге. На социальные рабочие места направлено 10 безработных, 43 человека трудоустроены на оплачиваемые общественные работы.

Всего за этот год в центр занятости обратилось за помощью более 14 тысяч атыраусцев. Только 47% из них получили работу.

Компания-перевозчик "АйсТранс Холдинг" нуждается в 80 водителях автобусов, в них нуждается и "Спецавтобаза". Однако местные жители идти работать туда не хотят. Хотя зарплата там неплохая - 120 000 тенге, - рассказала Балдай УТЕГАЛИЕВА,