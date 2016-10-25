В миграционной полиции Мангистауской области рассказали, что в этом году фактов обнаружения граждан со вторым гражданством увеличилось на 35 случаев по сравнении с прошлым годом. - Между Россией и Казахстаном в упрощенном порядке получают гражданство. Поэтому чаще всего второй паспорт люди получают в Российской Федерации. Основная причина в том, что и в России, и у нас не требуется справка выхода из своего государства при смене гражданства. Если, например, гражданин России обращается к нам, мы по упрощенному порядку принимаем документы, не требуя у них выход из гражданства. Так получается двойное гражданство, - рассказали в ведомстве. В случае нарушения закона Республики Казахстана «О гражданстве РК» гражданам грозит не только штраф, но и по решению суда они могут быть выдворены за пределы Казахстана.