Так, пользователь сети Facebook Арман РЫСКАЛИЕВ обнаружил лестницу в окно на первом этаже элитного 16-этажного жилого комплекса «Кулагер Жайык». - Атырау - очень гостеприимный город. Плохо только, когда ты неместный, - пишет, подшучивая, пользователь на своей странице в социальной сети, видимо решивший, что атырауских застройщиков смогут понять только сами жители нефтяной столицы. Как рассказали корреспонденту «МГ» в КСК, ранее лестница вела к салону красоты, который до недавнего времени работал. Вскоре хозяева решили закрыть заведение и сдали помещение квартирантам, вход замуровали и вместо двери вмонтировали окно. Табличка с названием салона красоты, оправдывающая несуразное расположение лестницы, так и осталась висеть. Другой пользователь социальной сети Instagram @asikenzo также пришел в недоумение, увидев лестницу, ведущую в окно. Второй несуразный объект расположился на первом этаже новостроящегося дома в 33 микрорайоне г. Актау. - Что первично – лестница или окно? – с сарказмом обращается к своим подписчикам пользователь. Судя по хэштегам, который использовал автор поста под фото, жилье построено по государственной программе «Доступное жилье-2020», получать квартиры будут жители Актау, имеющие сбережения в «Жилстройсбербанке».