Иллюстративное фото из архива "МГ" На сайте Минсельхоза РК появилось сообщение, в котором говорится, что комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан с 25 октября 2016 года вводит ограничения на ввоз в Республику Казахстан с территории Российской Федерации указанных ниже товаров: восприимчивых к ящуру животных, говядины, свинины, баранины, молока и молочных продуктов. Кроме того, под ограничения попали и готовые изделия, прошедшие тепловую обработку. Это непищевое сырье и изделия, полученные от убоя восприимчивых к ящуру животных, бывшее в употреблении оборудование для их содержания, убоя и переработки, корма и кормовые добавки для животных, корма и кормовые добавки для животных животного и растительного происхождения. Между тем, сегодня, 25 октября, Китай снял огрнаничение по ввозу мяса и мясопродуктов с девяти областей Казахстана. Среди них оказались Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Мангыстауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.