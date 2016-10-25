Начальник местной полиции ДВД ЗКО Манарбек ГАБДУЛЛИН заявил, что это дело находится на особом контроле, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". СОШ №36 Фото из архива "МГ" По словам начальника МПС ДВД ЗКО Манарбека ГАБДУЛЛИНА, по данному факту возбужденно уголовное дело по статье 138 «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей". - Кроме того, сейчас также назначена медицинская экспертиза, по результатам который мы сделаем вывод о произошедшем. Дело о травмировании пальцев шестиклассницы находится в ДВД на особом контроле, - отметил Манарбек ГАБДУЛЛИН. Напомним, инцидент произошел на уроке физкультуры 4 октября в СОШ №36. Шестиклассники во время разминки прыгали, девочка, которая пострадала, в прыжке пальцами зацепилась за сетку баскетбольного кольца и повредила фаланги пальцев. Позже директора школы наказали штрафом, а учителя физкультуры выговором. Стоит отметить, что горОО, управление здравоохранение и директор школы выдали три разные версии травмирования пальцев.