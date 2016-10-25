Сегодня в суде № 2 города Актобе должно было пройти первое заседание по иску жен сотрудников ДВД, которые требуют от департамента ежемесячные выплаты в размере заработной платы, которую мужья получали при жизни. В суд обратились 6 вдов, но рассматривать дела будут по отдельности. Супругов женщины потеряли при различных обстоятельствах, но объединяет их одно – все шестеро полицейских погибли при исполнении служебных обязанностей. К примеру, среди потерпевших есть супруги оперативников, которые участвовали при спецоперациях по задержанию террористов и погибли еще 5 лет назад. Но о своем праве на выплаты потерпевшие узнали только сейчас. Сегодня представитель ДВД прокомментировал скандальный иск, ясно дав понять, что они не признают требования истиц. - Все выплаты, которые полагаются по закону они получают: единовременные выплаты в случае гибели в виде 60-месячного денежного содержания, которое включает оклад по воинскому званию и должностной оклад – это пятилетняя зарплата – выплачены. Пособие на погребение, которое состоит из трехмесячного денежного содержания, выплачена. В итоге, из бюджета было выделено около 147 миллионов, чтобы произвести все компенсационные выплаты, гарантированные государством в случае гибели сотрудников при исполнении служебных обязанностей. Наша позиция - их требования не соответствуют закону, - прокомментировала ситуациюСегодняшнее заседание так не состоялось: на суд не пришли сами потерпевшие и их законные представители. Процесс отложен до 22 ноября.