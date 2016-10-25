Подрядчики вовремя не исправили неточности в разрешительных документах, из-за этого АО "КазТранГазАймак" не подключило школе и детсаду в селе Булан Сырымского района ЗКО газ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". фото из архива "МГ" фото из архива "МГ" По слова заместителя акима Сырымского района Асланбека САРКУЛОВА, на сегодняшний день на всех соцобъектах района есть отопление. - В этом году за счет областного бюджета четырем сельским округам Сырымского района был проведен газ. По договору подрядчики должны были подключить газ в школы и детсады 15 октября, однако из-за того, что они несвоевременно исправили ошибки в разрешительных документах, АО "КазТрансГазАймак" подключило газ позже положенного срока, - пояснил заместитель акима Сырымского района. Стоит отметить, что газ подали еще не во все жилые дома района, так как многие сельчане поздно оплатили и также поздно подали документы на подключение. На газификацию соцобъектов четырех сельских округов Сырымского района было выделено 234 млн тенге. Напомним, в селе Булан Сырымского района ЗКО из-за отсутствия газа школьники были вынуждены сидеть на уроках в куртках.