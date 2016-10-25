Новую систему оплаты услуг и товаров и перевода денег предлагает мобильное приложение Allpay.   1С каждым годом по всему миру увеличивается число людей, которые пользуются безналичным расчётом. Есть страны, в которых львиную долю платежей занимает именно безналичный расчёт. В первую очередь потому, что это удобно и безопасно, не нужно носить с собой кучу бумажных денег и монет, не нужно бояться за сохранность каждой купюры в кармане, не нужно разменивать крупные купюры на мелкие и наоборот, а также из-за множества других преимуществ. На данный момент из видов безналичного расчёта самыми популярными являются банковские карты и платежные системы. 2Компания Allpay предлагает новую платежную систему, воспользоваться которой можно, скачав мобильное приложение Allpay на свой телефон или зайдя на веб-портал через официальный сайт компании Allpay.kz. Allpay – это казахстанский продукт, которому доверяют пользователи по всему Казахстану. 3Скачав на телефон мобильный кошелек Allpay, Вы открываете новые возможности: Перевод денег. Комиссия 0%, пара секунд, и деньги переведены. Оплата услуг. Оплачивайте сотовую связь, коммунальные услуги, игры и многое другое. Оплата в точках продаж. Мгновенная оплата с помощью QR кода или на кошелек торговой точки. История. Детализация статуса транзакций и посещений. 4Компания Allpay находится в постоянном развитии, и с каждым днём все больше жителей Республики Казахстан переходят на безналичные расчёты в пользу мобильного кошелька Allpay. У компании открываются новые представительства в других городах, появляются новые партнёры, что влечёт к улучшению продукта и услуг.
Уже сейчас можно пополнить мобильный кошелёк Allpay: 1. Через любого агента нашей компании (список агентов можно получить на сайте Allpay.kz или позвонив в наш call center по номеру 9000) 2. С карты любого банка Республики Казахстан. 3. С помощью cash-in банкоматов КАЗКОМ 4. Через терминалы Qiwi С мобильного кошелька Allpay можно снимать деньги следующими способами: 1. Через любого агента нашей компании (список агентов можно получить на сайте Allpay.kz или позвонив в наш call center по номеру 9000) 2. На карту любого банка Республики Казахстан 3. С помощью cash-in банкоматов КАЗКОМ.
Allpay – это полноценный финансовый инструмент, способный удовлетворить потребности современного пользователя. Удобный и безопасный сервис поможет населению в решении повседневных задач. Оплата услуг, перевод денег, оплата товаров в реальных местах и в сети интернет. Это удобство, безопасность и мобильность. Подробности на нашем сайте: www.allpay.kz На правах рекламы.