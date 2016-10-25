- Это наш первый пилотный проект в Атырау. Мы полностью заменили лампы освещения на мостовом сооружении, вместо действующих установили новые - энергосберегающие, которые потребляют гораздо меньше энергии, что сэкономит до 71% затрачиваемых энергоресурсов. Светят LED-фонари значительно ярче обычных ламп. Кроме того, «умное» освещение имеет возможность регулировать уровень освещенности от 10 до 100%, - рассказал. Руководство алматинской компании высказало намерение о сотрудничестве с акиматом Атырауской области в рамках государственно-частного партнерства. Это предложение находится на рассмотрении. В случае положительного ответа выгода для жителей города Атырау после полной модернизации всего уличного освещения в городе окажется очень значительной: при качественном освещении сократится количество ДТП, увеличится скорость движения автотранспорта, вырастут доходы от вечернего туризма, в разы снизится уличная преступность и вандализм, кроме того, повысится экологическая безопасность, связанная с отсутствием ртути и других вредных веществ в атмосфере. Кроме того, специалисты уверяют, что с вводом «умных» LED-фонарей расходы по электроэнергии уменьшатся втрое, расходы на их содержание и обслуживание сократятся в 2,7 раз, так как срок их службы гораздо больше, чем у обычных ламп – не менее 10 лет.