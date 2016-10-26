На своей странице в социальной сети Facebook казахстанцам вместе предложили усовершенствовать учебники. Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" - Уважаемые подписчики, нам необходимо ваше внимание! За последние годы поступало очень много жалоб и критических высказываний по поводу ошибок, допущенных в учебниках. Признаем, многие из них были обоснованными. Работа со стороны МОН над усовершенствованием учебников не прекращается. Мы попытались найти инновационное решение данной проблемы, запустив проект “Общественная оценка качества учебников”. Проект позволяет просматривать учебники прямо на сайте и делать замечания онлайн на той странице, где совершена ошибка или допущена неточность. Мы призываем педагогов, родителей и учащихся принять активное участие в оценке учебников и внести свой вклад в развитие образования. Ваш вклад позволит сделать учебники более качественными и содержательными, - сообщается в посте МОН. Как выяснилось, сейчас на сайте http://expert.okulyk-edu.kz/kz/ выложены учебники за 9-класс от разных издательств, и идет процесс подготовки учебников других классов.