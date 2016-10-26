Девочка училась в 10 классе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". СОШ №39 СОШ №39 Как сообщили в СОШ №39, в которой училась девочка, школьница была из благополучной семьи, училась она неплохо. - Все произошло дома. Больше ничего сказать не можем, этим сейчас занимаются правоохранительные органы, - рассказала директор СОШ №39 Елена ЛЮБЧЕНКО. В пресс-службе прокуратуры ЗКО сообщили, что ЧП произошло 20 октября примерно в 23 часа. Мертвая школьница была обнаружена во дворе своего дома. Она повесилась. "По предварительным данным, причиной суицида явилась ссора с парнем", - уточнили в прокуратуре. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УВД г. Уральск и проводится досудебное расследования по 105 УК РК С начала учебного года это второй случай подросткового суицида. 23 сентября в Жанажольском сельском округе Жангалинского района повесился 12-летний школьник. Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА