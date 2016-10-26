Несчастный случай произошел в нефтяном поселке Жанажол Актюбинской области. Накануне там погибли двое сотрудников АО «СНПС-Актобемунайгаз», передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" Фото из архива «МГ» По предварительной версии, вахтовики могли отравиться алкоголем. Сейчас все обстоятельства дела выясняют инспекторы по труду. Пока от работодателя к ним поступило сообщение лишь об одном погибшим, но уже известно и о втором теле. — Вчера в 11 утра погиб помощник бурильщика 4 разряда АО «СНПС-Актобемунайгаз» Жаилганов. Это случилось на месторождении Жанажол. Только что я переговорил с директором Департамента «СНПС-Актобемунайгаз», ночью сделали вскрытие. Возможно, на рабочем месте водку распивали. Вероятно, со вторым погибшим. Сейчас это все уточняется. Пока официально поступили документы только по одному рабочему, — прокомментировал несчастный случай руководитель отдела Управления по инспекции труда Актюбинской области Жолмурат Жубаназаров. По неофициальным данным, сегодня из Жанажола привезли еще одного рабочего с жалобами на плохое самочувствие. Однако, пока эта информация не подтверждается. Сабина АСКАРОВА