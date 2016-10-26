Фото из архива «МГ» По предварительной версии, вахтовики могли отравиться алкоголем. Сейчас все обстоятельства дела выясняют инспекторы по труду. Пока от работодателя к ним поступило сообщение лишь об одном погибшим, но уже известно и о втором теле. — Вчера в 11 утра погиб помощник бурильщика 4 разряда АО «СНПС-Актобемунайгаз» Жаилганов. Это случилось на месторождении Жанажол. Только что я переговорил с директором Департамента «СНПС-Актобемунайгаз», ночью сделали вскрытие. Возможно, на рабочем месте водку распивали. Вероятно, со вторым погибшим. Сейчас это все уточняется. Пока официально поступили документы только по одному рабочему, — прокомментировал несчастный случай руководитель отдела Управления по инспекции труда Актюбинской области Жолмурат Жубаназаров. По неофициальным данным, сегодня из Жанажола привезли еще одного рабочего с жалобами на плохое самочувствие. Однако, пока эта информация не подтверждается.