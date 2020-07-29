Иллюстративное фото из архива "МГ" 25 июня управлению здравоохранения Атырауской области от АО "АТМА - Аэропорт Атырау и перевозки" в качестве спонсорской помощи переданы медицинские средства индивидуальной защиты: защитные очки – 1500 штук, перчатки – 6000 штук, одноразовые медицинские маски ‒ 7000 штук, одноразовые комбинезоны – 1750 штук, защитные экраны – 1750 штук. - Управление, не распределяя указанные средства медицинским организациям, длительное время хранило их на складе под предлогом наличия у всех организаций трехнедельного запаса необходимых защитных средств. При этом встречная проверка прокуратуры показала, что в июле Исатайской районной центральной больницей закуплены 500 штук защитных комбинезонов и 5000 штук медицинских масок на сумму 2,5 миллиона тенге, а в Жылыойской районной центральной больнице наблюдается нехватка 50 тысяч масок, пяти тысяч защитных комбинезонов, 30 тысяч перчаток и 100 защитных очков, ‒ отметили в ведомстве. Таким образом, бездействие со стороны управления привело к неэффективному расходованию бюджетных средств и недополучению больницами жизненно необходимых средств. Материалы по данному факту направлены в Антикоррупционную службу для проведения расследования. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.