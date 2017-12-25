Незаконная торговля товарами или иными предметами". Данная статья

С 19 декабря по 3 января в на территории Атырауской области проводится ОПМ «Пиротехника». - Цель рейдовых мероприятий - предотвращение травм от пиротехнических изделий, а также профилактика пожаров от салютов и петард, - сообщили полицейские. С начала акции было выявлено и привлечено к административной ответственности 7 лиц, занимающихся поставкой и реализацией нелицензированной пиротехнической продукции. - В отношении нарушителей были заполнены административные протоколы по ст. 196 КоАП - "влечет за собой штраф в размере 25 МРП, вся незаконная продукция была изъята, - сообщили организаторы рейда.

Ерлан ОМАРОВ