Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Атырауские полицейские проверяют зимовки на наличие нелегальной рабсилы

В Атырауской области продолжается массовая проверка и паспортизация зимовок, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта zakon.kz В прошлом году сотрудники ДВД Атырауской области были обследованы 1225 зимовок, сообщил начальник ДВД Атырауской области, полковник полиции Аян ДУЙСЕМБАЕВ, отчитываясь о проделанной за минувший год работе перед общественным советом и активом области. По словам спикера, в целях профилактики преступности в области ведется работа по паспортизации отдаленных от районного центра объектов. Выясняется количество работников, в том числе наемной р
gorod
Атырауские полицейские проверяют зимовки на наличие нелегальной рабсилы
В Атырауской  области продолжается массовая проверка и паспортизация зимовок, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото с сайта zakon.kz В прошлом году сотрудники ДВД Атырауской области были обследованы 1225 зимовок, сообщил начальник ДВД Атырауской области, полковник полиции Аян ДУЙСЕМБАЕВ, отчитываясь о проделанной за минувший год работе перед общественным советом и активом области. По словам спикера, в целях профилактики преступности в области ведется работа по паспортизации отдаленных от районного центра объектов. Выясняется количество работников, в том числе наемной рабочей силы из стран СНГ, расстояние от районного центра, фиксируется поголовье скота, проверяется наличие оружия. Так, за прошлый год изъято 12 единиц незарегистрированного огнестрельного оружия, выявлены и привлечены к ответственности десятки трудовых мигрантов, незаконно работавшие в крестьянских хозяйствах области. В отнотношении нарушителей были приняты административные меры.   Ерлан ОМАРОВ
проверка зимовка

Читайте также

Новости партнёров