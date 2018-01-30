Атырауские полицейские проверяют зимовки на наличие нелегальной рабсилы

В Атырауской области продолжается массовая проверка и паспортизация зимовок, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта zakon.kz В прошлом году сотрудники ДВД Атырауской области были обследованы 1225 зимовок, сообщил начальник ДВД Атырауской области, полковник полиции Аян ДУЙСЕМБАЕВ, отчитываясь о проделанной за минувший год работе перед общественным советом и активом области. По словам спикера, в целях профилактики преступности в области ведется работа по паспортизации отдаленных от районного центра объектов. Выясняется количество работников, в том числе наемной р