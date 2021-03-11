Атырауские школы провалили переход на комбинированное обучение (видео)

Атырауские школы оказались не готовы к наплыву учеников после ослабления карантинных ограничений. С утра во многих школах областного центра наблюдалось настоящее столпотворение. Родители возмущались отсутствием санитарных условий, ученики не могли найти свои классы, сообщает Tengrinews.kz. Согласно новому постановлению главного санитарного врача Атырауской области? ученики с 1-го по 5-й классы с этой недели перешли на комбинированный формат обучения. Количество учащихся в классах увеличили с 15 до 25. Изменилось как их количество, так и время обучения. Многие ученики пошли в школу впервые с на