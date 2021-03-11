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Социум

Атырауские школы провалили переход на комбинированное обучение (видео)

Атырауские школы оказались не готовы к наплыву учеников после ослабления карантинных ограничений. С утра во многих школах областного центра наблюдалось настоящее столпотворение. Родители возмущались отсутствием санитарных условий, ученики не могли найти свои классы, сообщает Tengrinews.kz. Согласно новому постановлению главного санитарного врача Атырауской области? ученики с 1-го по 5-й классы с этой недели перешли на комбинированный формат обучения. Количество учащихся в классах увеличили с 15 до 25. Изменилось как их количество, так и время обучения. Многие ученики пошли в школу впервые с на
Кристина Кобина
Атырауские школы провалили переход на комбинированное обучение (видео)
Атырауские школы оказались не готовы к наплыву учеников после ослабления карантинных ограничений. С утра во многих школах областного центра наблюдалось настоящее столпотворение. Родители возмущались отсутствием санитарных условий, ученики не могли найти свои классы, сообщает Tengrinews.kz.
Атырауские школы провалили переход на комбинированное обучение (видео)
Атырауские школы провалили переход на комбинированное обучение (видео)
Согласно новому постановлению главного санитарного врача Атырауской области? ученики с 1-го по 5-й классы с этой недели перешли на комбинированный формат обучения. Количество учащихся в классах увеличили с 15 до 25. Изменилось как их количество, так и время обучения. Многие ученики пошли в школу впервые с начала карантина. - Мы оказались не готовы. Нам сообщили буквально вечером предыдущего дня о том, что идем в школу. И, естественно, на следующий день мы не смогли отправить ребенка в школу. В чате я узнала, что мы в 1-м "К" классе, а не в 1-м "Е". Естественно, надо было продумать все, - рассказывает мама одного из учеников. - У меня трое детей, 1-й, 2-й и 5-й классы. Буквально вчера вечером узнала, что время занятий изменили, причем у всех троих. Теперь приходится подстраиваться под новый график. От многих репетиторов, услугами которых мы пользовались, придется отказаться, так как теперь не успеваем по времени. А это впустую потраченные деньги. Если раньше все было более или менее распределено по времени, то есть первая и вторая смены, то теперь все трое учатся в разное время. То есть большую часть дня я вынуждена возить их по школам, а значит, будут проблемы на работе, - говорит другая мама Алла Жукова. В социальных сетях возмущенные родители делятся видео, на котором видно, что фойе школ не могут вместить приходящих учеников. Многие, в том числе и родители, не имеют масок, социальная дистанция не соблюдается. В первой половине дня в областном акимате провели совещание. Заместитель акима области Бакытгуль Хаменова выступила с резкой критикой в адрес руководителей учебных заведений. - У нас нет права провоцировать социальное недовольство среди родителей. Поручаю данный вопрос держать на особом контроле. По видео, которое распространяется в социальных сетях, видно, что некоторые школы оказались не готовыми. И здесь вина лежит на директорах школ. Вы с сентября прошлого года были обязаны привести свои учебные заведение в полное соответствие с санитарными требованиями. И неважно, когда вышло постановление. Если бы все было готово, такой ситуации не возникло бы. Да, есть объективные причины, но школы должны быть готовы, - обратилась к директорам школ Бакытгуль Хаменова. В итоге было принято решение оставить онлайн-обучение для тех учеников, кто еще не готов к резкому переходу на традиционный формат. - Есть родители, которые не могут привыкнуть к новым условиям обучения. У кого-то занятость, другие хотят обучать детей дома в онлайн-режиме. Но самое главное - это вопросы безопасности. А потому до окончания третьей четверти мы решили оставить смешанный формат бучения. Для тех, кто желает учиться офлайн, мы увеличили численность классов до 25 учеников, те, кто желает учиться онлайн, продолжат учебу в прежнем формате, - добавила Бакытгуль Хаменова. На сегодняшний день порядка 61 тысячи учеников начальных классов в Атырауской области обучаются в офлайн-формате. С начала учебного года коронавирусом заразились более 200 школьников. 33 из них посещали дежурные классы.

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Атырауские школы провалили переход на комбинированное обучение (видео)
Атырауские школы провалили переход на комбинированное обучение (видео)
Атырауские школы провалили переход на комбинированное обучение (видео)
Атырауские школы провалили переход на комбинированное обучение (видео)
Бакытгуль Хаменова Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото с сайта Tengrinews.kz.  
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