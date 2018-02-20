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Атырауские ученые предложили открыть санаторий на территории Индерского соленого озера

Стали известны итоги международного исследования Индерского соленого озера, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото Ерлана Алтыбаева Совместная работа по изучению состава воды и грязи в водоеме атырауских и российских ученых началась в сентябре и завершилась в конце декабря прошлого года. В исследованиях приняли участие специалисты и ученые НАО «Атырауский Университет нефти и газа», Каспийский исследовательский институт, Научный центр региональных экологических проблем НИЛ «Геоэкология», а также «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии федерального м
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Атырауские ученые предложили открыть санаторий на территории Индерского соленого озера
Стали известны итоги международного исследования Индерского соленого озера, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото Ерлана Алтыбаева Совместная работа по изучению состава воды и грязи в водоеме атырауских и российских ученых началась в сентябре и завершилась в конце декабря прошлого года. В исследованиях приняли участие специалисты и ученые НАО «Атырауский Университет нефти и газа», Каспийский исследовательский институт, Научный центр региональных экологических проблем НИЛ «Геоэкология», а также «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии федерального медико-биологического агентства» (РФ). В ходе исследования учеными была доказана высокая степень целебных свойств грязи в соленом озере, это позволяет применять его в оздоровительных целях при лечении различных заболеваний. Таким образом, изучив богатый рекреационный потенциал территории, специалисты предложили создать в поселке Индерборский курортный комплекс. - Состав воды и грязи Индерского озера имеет многолетнюю историю изучения, отличается высоким качеством соли, содержащей в своем составе большое количество калия магния, брома, виды примесей лития, цезия, рубидия и йода, а также других химических элементов. Организация курортной зоны будет способствовать нового структурного комплекса в курортно-туристической сфере Казахстана, - говорится в заключении ученых. Как рассказал в ходе брифинга в РСК первый заместитель акима Атырауской области Сагиндык ЛУКПАНОВ, дело в том, что по данным Комитета недропользования постановлением Правительства Индерское соленое входит в число охраняемых объектов. Для реализации проекта необходимо, чтобы озеро из вышеуказанного списка иключили, тогда станет возможным получение права недропользования и выделения  земельного участка под строительство лечебно-оздоровительного центра. - Пока мы ведем переговоры с Комитетом недропользования о том, чтобы Индерское соленое озеро исключили из числа охраняемых объектов, - рассказал Сагиндык ЛУКПАНОВ. Отметим, что озеро Индер расположено примерно в 180 км к северу от Атырау, имеет общую площадь 123,4 кв. км. По данным геологической экспедиции, которая была проведена еще в советское время, в озеро сосредоточено 641 млн тонн запасов соли. Уникальность объекта состоит в том, что общая засоленность территории составляет около 1 миллиарда кубических метров. По мнению экспертов, это даст стимулирующий импульс в привлечении отдыхающих, обеспечит экономическую стабильность региона, даст возможность создать новые рабочие места, приведет к росту налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Алия ЖАМИТОВА
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