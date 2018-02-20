Атырауские ученые предложили открыть санаторий на территории Индерского соленого озера

Стали известны итоги международного исследования Индерского соленого озера, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото Ерлана Алтыбаева Совместная работа по изучению состава воды и грязи в водоеме атырауских и российских ученых началась в сентябре и завершилась в конце декабря прошлого года. В исследованиях приняли участие специалисты и ученые НАО «Атырауский Университет нефти и газа», Каспийский исследовательский институт, Научный центр региональных экологических проблем НИЛ «Геоэкология», а также «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии федерального м