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Социум Здоровье

Атырауские врачи впервые провели операцию по расширению желчевыводящих путей

Пациенту оказали экстренную медицинскую помощь по эндобиллиарному стентированию внутриутробных желчных путей с эндоскопическим сопровождением нитилоновым стентом. То есть, не попав в полноценную систему пищеварения, мы расширили желчный пузырь и установили стент.
Кристина Кобина
Атырауские врачи впервые провели операцию по расширению желчевыводящих путей

Пациент с диагнозом «стеноз нижней трети общего желчного протока в стадии декомпенсации» операцию провели хирург областной больницы Аманкос Куанышов, эндоскопист Арман Алиев и врач УЗИ Жанар Кайдар.

— Пациенту оказали экстренную медицинскую помощь по эндобиллиарному стентированию внутриутробных желчных путей с эндоскопическим сопровождением нитилоновым стентом. То есть, не попав в полноценную систему пищеварения, мы расширили желчный пузырь и установили стент. Подобная операция, которая прошла успешно, проводится впервые не только в Атырау, но и во всём Западном Казахстане. Пациент находится под наблюдением, состояние его стабильное, — сообщил врач Аманкос Куанышов.

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Отметим, ранее подобные сложные операции проводились только по направлению в Национальном научном центре хирургии им. А.Н. Сызганова городе Алматы. С начала года в хирургическом отделении Атырауской областной больницы в экстренном и плановом порядке провели более 6 тысяч операций.

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