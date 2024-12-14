Атырауские врачи впервые провели операцию по расширению желчевыводящих путей

Пациенту оказали экстренную медицинскую помощь по эндобиллиарному стентированию внутриутробных желчных путей с эндоскопическим сопровождением нитилоновым стентом. То есть, не попав в полноценную систему пищеварения, мы расширили желчный пузырь и установили стент.

Пациент с диагнозом «стеноз нижней трети общего желчного протока в стадии декомпенсации» операцию провели хирург областной больницы Аманкос Куанышов, эндоскопист Арман Алиев и врач УЗИ Жанар Кайдар.

— Пациенту оказали экстренную медицинскую помощь по эндобиллиарному стентированию внутриутробных желчных путей с эндоскопическим сопровождением нитилоновым стентом. То есть, не попав в полноценную систему пищеварения, мы расширили желчный пузырь и установили стент. Подобная операция, которая прошла успешно, проводится впервые не только в Атырау, но и во всём Западном Казахстане. Пациент находится под наблюдением, состояние его стабильное, — сообщил врач Аманкос Куанышов.

Отметим, ранее подобные сложные операции проводились только по направлению в Национальном научном центре хирургии им. А.Н. Сызганова городе Алматы. С начала года в хирургическом отделении Атырауской областной больницы в экстренном и плановом порядке провели более 6 тысяч операций.