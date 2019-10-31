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Социум

Атырауские вузы возглавили рейтинг самых коррумпированных университетов по версии Jas Otan

12,8% опрошенных студентов сообщили о коррупции в вузах, сообщает informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Рейтинг наиболее коррупционных вузов Казахстана составили в Jas Otan – молодёжном крыле партии Nur Otan. Активисты провели анонимный опрос 15 тысяч студентов со всех регионов Казахстана. - На наличие коррупции в вузах указали 12,8% студентов. Каждый восьмой опрошенный студент подтверждает наличие коррупции в учреждениях образования, а каждый двенадцатый студент лично давал взятку. Также в вузах осталась традиция накрывать столы и дарить подарки после экзаменов, защиты дипломных р
gorod
Атырауские вузы возглавили рейтинг самых коррумпированных университетов по версии Jas Otan
12,8% опрошенных студентов сообщили о коррупции в вузах, сообщает informburo.kz.
Иллюстративное фото из архива "МГ" Рейтинг наиболее коррупционных вузов Казахстана составили в Jas Otan – молодёжном крыле партии Nur Otan. Активисты провели анонимный опрос 15 тысяч студентов со всех регионов Казахстана. - На наличие коррупции в вузах указали 12,8% студентов. Каждый восьмой опрошенный студент подтверждает наличие коррупции в учреждениях образования, а каждый двенадцатый студент лично давал взятку. Также в вузах осталась традиция накрывать столы и дарить подарки после экзаменов, защиты дипломных работ, – сообщили в партии результаты анкетирования. Университеты, где студенты чаще всего отмечали факты коррупции: Атырауский государственный университет имени Досмухамедова; Атырауский университет нефти и газа; Карагандинский государственный медицинский университет; Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Оспанова; Актюбинский региональный государственный университет имени Жубанова. - Среди причин, порождающих коррупцию в вузах, студенты выделяли низкий уровень заработной платы преподавательского состава, отсутствие интереса к учебе у самих студентов, высокую загруженность как преподавателей, так и студентов, нехватку мест в общежитиях, – сообщил председатель Jas Otan Даулет Карибек. Председатель Республиканского общественного совета по противодействию коррупции при Nur Otan Омархан Оксикбаев отметил, что Министерству образования и науки, ректорам высших учебных заведений необходимо принять комплексные меры по пресечению причин возникновения коррупционных рисков в вузах, внедрить публичный рейтинг высших учебных заведений по уровню коррупции на основе комплексных социологических исследований и опросов - Ни для кого не секрет, что система высшего образования наиболее подвержена коррупционным рискам, поэтому я считаю, что необходимо сделать упор на профилактическую работу среди населения, прививать молодёжи принципы честности, добропорядочности, нетерпимости к коррупции, – подчеркнул Омархан Оксикбаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Коррупция вузы

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