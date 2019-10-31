Атырауские вузы возглавили рейтинг самых коррумпированных университетов по версии Jas Otan

12,8% опрошенных студентов сообщили о коррупции в вузах, сообщает informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Рейтинг наиболее коррупционных вузов Казахстана составили в Jas Otan – молодёжном крыле партии Nur Otan. Активисты провели анонимный опрос 15 тысяч студентов со всех регионов Казахстана. - На наличие коррупции в вузах указали 12,8% студентов. Каждый восьмой опрошенный студент подтверждает наличие коррупции в учреждениях образования, а каждый двенадцатый студент лично давал взятку. Также в вузах осталась традиция накрывать столы и дарить подарки после экзаменов, защиты дипломных р