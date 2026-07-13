Атырауский хирург брал деньги с пациентов за бесплатные операции

Врач умудрялся получать оплату за лечение варикоза и с самих людей, и от государства через систему ОСМС.

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Атырауской области завершил расследование в отношении врача-хирурга. Его подозревают в мошенничестве и незаконном получении материального вознаграждения. Дело уже направлено в суд.

Следствие установило, что предприимчивый медик промышлял обманом с 2023 по 2025 годы, работая сразу в двух медучреждениях: ТОО Family Health Clinic и клинике ИП "Ким В.". Специализировался он на операциях по лечению варикозного расширения вен.

Хирург намеренно скрывал от пациентов, что эта операция абсолютно бесплатна и полностью покрывается обязательным соцмедстрахованием (ОСМС). Он убеждал людей платить за услуги и заставлял переводить деньги прямиком на свои личные банковские счета.

Параллельно с этим в систему DamuMed вносились данные о том, что пациентам оказали бесплатную помощь. На основании этих записей Фонд медстрахования исправно перечислял клиникам бюджетные миллионы.

В итоге за одни и те же операции платили дважды: сначала сами пациенты из своего кармана, а затем государство.

По данным АФМ, жертвами обмана стали 42 пациента. Хирург незаконно положил себе в карман более 8 миллионов тенге. В то же время медицинским организациям из фонда ОСМС за эти же услуги было перечислено более 14,8 миллиона тенге.

Кроме того, следователи выявили факты, когда врач попросту брал с пациентов незаконные денежные вознаграждения ("благодарность") за выполнение своих прямых служебных обязанностей.

На время судебного разбирательства в отношении хирурга избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.