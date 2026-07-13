Рост ВВП, инфраструктура и реформа соцвыплат: итоги встречи Токаева с премьером Бектеновым

Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Олжаса Бектенова, который представил отчет об основных показателях развития страны за первое полугодие 2026 года, сообщает пресс-служба Акорды. Президент заслушал доклад об итогах работы правительства и наметил задачи по дальнейшей диверсификации экономики.

Экономический рост и инвестиции

За прошедшие шесть месяцев экономика Казахстана продемонстрировала рост ВВП на уровне 4,1%. Основными драйверами стали строительная отрасль (+15,2%) и обрабатывающая промышленность (+9,8%). Также положительная динамика зафиксирована в транспортном секторе, торговле, связи и сельском хозяйстве.

Приток частных инвестиций в основной капитал вырос на 21,4%, достигнув общих вложений в 9,5 трлн тенге. Правительство планирует поддерживать этот темп за счет запуска 200 инвестиционных проектов в обрабатывающем секторе, которые обеспечат создание 17 тысяч рабочих мест.

Социальная сфера и инфляция

Премьер-министр доложил о мерах по сдерживанию цен: по итогам июня годовая инфляция составила 10,3%. В социальной политике акцент смещается на повышение эффективности выплат: оптимизация нерациональных пособий позволит экономить более 800 млрд тенге ежегодно, которые планируют направить на стимулирование трудоустройства.

Энергетика и инфраструктурные проекты

Особое внимание уделили подготовке к отопительному сезону. Власти завершают ремонт на 55 котлах и 51 турбине, на что было выделено 384 млрд тенге. Также до конца года планируется обновить 12 тысяч километров инженерных сетей.

В числе стратегических инициатив:

Цифровизация: развертывание инфраструктуры для AI мощностью 250 МВт в рамках проекта "Долина ЦОДов".

Туризм: реализация горного кластера Almaty SuperSki, запуск которого ожидается в декабре 2028 года.

Транспорт: проработка строительства второго аэропорта Астаны.

Задачи от Президента

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил правительству приступить к реализации масштабной программы строительства. Она охватит инфраструктурные и социальные объекты, с приоритетом на возведение современных медучреждений во всех регионах страны. Глава государства подчеркнул необходимость обеспечить динамичное развитие экономики и продолжить реализацию принципов "Справедливого Казахстана".

