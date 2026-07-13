«Жили хуже, чем скот»: родители годами держали детей в комнате с отходами

Недавно в США раскрылась история, которая потрясла всю страну. Во время обыска в одном из домов полицейские случайно обнаружили 16 детей, которые, по данным следствия, на протяжении четырех лет жили в нечеловеческих условиях. Их держали взаперти среди экскрементов, они не посещали школу и практически не контактировали с внешним миром, передает МойГород со ссылкой на РЕН ТВ.
Полицейские случайно нашли детей во время обыска
Инцидент произошел в американском штате Огайо. Как сообщает The Guardian, сотрудники полиции прибыли в ветхий дом в деревне Хамден по совершенно другому делу и во время обыска неожиданно обнаружили 16 детей.
По версии следствия, несовершеннолетних в возрасте от полутора до 18 лет на протяжении нескольких лет незаконно удерживали в условиях полной антисанитарии.
«16 детей были спасены из ветхого дома в сельской местности Огайо после того, как большую часть последних четырех лет они провели взаперти в одной комнате в "ужасных условиях"», – говорится в публикации.
Следователи установили, что большую часть времени дети находились в небольшой комнате площадью около 13 квадратных метров. Пол помещения был покрыт человеческими отходами, а некоторые из спасенных, как сообщается, даже не умели разговаривать.
Семерых детей срочно госпитализировали
После освобождения медики экстренно доставили в больницы семерых детей. Еще двоих эвакуировали санитарной авиацией в специализированные травматологические центры. Один ребенок находился в критическом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
По данным правоохранительных органов, семья почти два десятилетия постоянно переезжала по южной части штата, избегая оформления медицинских документов и любой официальной регистрации. Из-за этого дети не посещали школу и фактически оставались неизвестными государственным службам.
Родителям и бабушкам предъявили обвинения
По делу были задержаны четверо членов семьи — родители детей и две бабушки. Перед судом предстали Гэри Сайдерс-младший, Гэри Сайдерс-старший, а также Кристина и Элизабет Сайдерс.
Им предъявлены обвинения по тяжким статьям второй степени, связанным с созданием угрозы жизни и здоровью несовершеннолетних. Для каждого из обвиняемых суд определил залог в размере 300 тысяч долларов.
В настоящее время власти добиваются оформления временной опеки над всеми спасенными детьми.
«Выглядели почти как дикие животные»
Генеральный прокурор штата Огайо Энди Уилсон признался, что за всю карьеру не сталкивался с настолько тяжелой картиной.
«Они (семья. – Прим.) были довольно искусны в том, чтобы держать этих детей подальше от глаз властей», – отметил Уилсон.
По его словам, даже спустя сутки после посещения дома он не мог избавиться от стоявшего там тяжелого запаха.
Шериф округа Винтон Кейн также рассказал, что дети большую часть времени находились в одной небольшой комнате. При этом клеток в доме обнаружено не было.
«Они выглядели почти как дикие животные. Это было ужасно», – отметил шериф.
Соседи были шокированы
Жители небольшой деревни Хамден, где проживает менее тысячи человек, заявили, что даже не подозревали о происходящем.
Сосед семьи Джозеф Стюарт рассказал Associated Press, что за все годы ни разу не видел возле дома детей.
«Это печальная ситуация», – сообщил он, назвав район тихим местом, где подобного никто не ожидал.
Другой местный житель, Пити Энджелс, также признался, что никогда не замечал детей возле дома.
«Здесь ничего не происходит. В этой деревне такого не ожидаешь», – подчеркнул он в разговоре с изданием Columbus Dispatch.
Подобная история уже происходила в США
Раскрытое дело в Огайо оказалось не первым подобным случаем в стране. В 2018 году американские правоохранители обнаружили еще один «дом ужасов» — на этот раз в Калифорнии.
Дочь смогла сбежать и позвонила в службу спасения
Тогда полиция задержала супругов Дэвида и Луизу Турпин, которых обвинили в многолетнем незаконном удержании 13 собственных детей.
О преступлении стало известно после того, как 17-летняя дочь смогла сбежать из дома. Девушка нашла мобильный телефон и позвонила в службу спасения 911. По словам полицейских, из-за сильного истощения она выглядела значительно младше своего возраста — не старше десяти лет.
Прибывшие сотрудники полиции обнаружили в доме еще 12 грязных и истощенных детей. Некоторые из них были прикованы цепями к кроватям.
Среди освобожденных были взрослые дети
Родители не смогли объяснить происходящее и были задержаны по обвинению в жестоком обращении с детьми и создании угрозы их жизни.
Суд назначил каждому залог в размере 9 миллионов долларов.
При этом выяснилось, что семеро из освобожденных уже были совершеннолетними — их возраст составлял от 18 до 29 лет. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения, где они прошли лечение и длительную реабилитацию.
Семья казалась окружающим совершенно обычной
По данным The Los Angeles Times, до переезда в Калифорнию семья Турпин жила в Техасе. Отец работал инженером в крупной оборонной компании и получал стабильный доход, однако супруги дважды объявляли себя банкротами.
«Для меня и моей жены Нэнси, присутствовавшей со мной во время встреч с ними, они всегда казались милыми людьми, высоко отзывающимися о своих детях. Они выглядели совершенно нормальными людьми, столкнувшимися с финансовыми проблемами», – отметил адвокат Айван Трэхан, представлявший Турпинов во время их последнего банкротства в 2011 году.
По словам соседей, семья вела крайне закрытый образ жизни и практически ни с кем не общалась. Единственное, что вызывало вопросы у местных жителей, — дети никогда не играли на улице.
Родители Дэвида Турпина позже заявили ABC News, что были шокированы предъявленными их сыну обвинениями. По их словам, все внуки обучались дома, а самого Дэвида и его супругу они не видели около пяти лет.