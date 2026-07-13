«Жили хуже, чем скот»: родители годами держали детей в комнате с отходами

Недавно в США раскрылась история, которая потрясла всю страну. Во время обыска в одном из домов полицейские случайно обнаружили 16 детей, которые, по данным следствия, на протяжении четырех лет жили в нечеловеческих условиях. Их держали взаперти среди экскрементов, они не посещали школу и практически не контактировали с внешним миром, передает МойГород со ссылкой на РЕН ТВ.

Полицейские случайно нашли детей во время обыска

Инцидент произошел в американском штате Огайо. Как сообщает The Guardian, сотрудники полиции прибыли в ветхий дом в деревне Хамден по совершенно другому делу и во время обыска неожиданно обнаружили 16 детей.

По версии следствия, несовершеннолетних в возрасте от полутора до 18 лет на протяжении нескольких лет незаконно удерживали в условиях полной антисанитарии.

«16 детей были спасены из ветхого дома в сельской местности Огайо после того, как большую часть последних четырех лет они провели взаперти в одной комнате в "ужасных условиях"», – говорится в публикации.

Следователи установили, что большую часть времени дети находились в небольшой комнате площадью около 13 квадратных метров. Пол помещения был покрыт человеческими отходами, а некоторые из спасенных, как сообщается, даже не умели разговаривать.

Фото: depositphotos.com

Семерых детей срочно госпитализировали

После освобождения медики экстренно доставили в больницы семерых детей. Еще двоих эвакуировали санитарной авиацией в специализированные травматологические центры. Один ребенок находился в критическом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По данным правоохранительных органов, семья почти два десятилетия постоянно переезжала по южной части штата, избегая оформления медицинских документов и любой официальной регистрации. Из-за этого дети не посещали школу и фактически оставались неизвестными государственным службам.

Родителям и бабушкам предъявили обвинения

По делу были задержаны четверо членов семьи — родители детей и две бабушки. Перед судом предстали Гэри Сайдерс-младший, Гэри Сайдерс-старший, а также Кристина и Элизабет Сайдерс.

Им предъявлены обвинения по тяжким статьям второй степени, связанным с созданием угрозы жизни и здоровью несовершеннолетних. Для каждого из обвиняемых суд определил залог в размере 300 тысяч долларов.

В настоящее время власти добиваются оформления временной опеки над всеми спасенными детьми.

«Выглядели почти как дикие животные»

Генеральный прокурор штата Огайо Энди Уилсон признался, что за всю карьеру не сталкивался с настолько тяжелой картиной.

«Они (семья. – Прим.) были довольно искусны в том, чтобы держать этих детей подальше от глаз властей», – отметил Уилсон.

По его словам, даже спустя сутки после посещения дома он не мог избавиться от стоявшего там тяжелого запаха.

Фото: © РЕН ТВ

Шериф округа Винтон Кейн также рассказал, что дети большую часть времени находились в одной небольшой комнате. При этом клеток в доме обнаружено не было.

«Они выглядели почти как дикие животные. Это было ужасно», – отметил шериф.

Соседи были шокированы

Жители небольшой деревни Хамден, где проживает менее тысячи человек, заявили, что даже не подозревали о происходящем.

Сосед семьи Джозеф Стюарт рассказал Associated Press, что за все годы ни разу не видел возле дома детей.

«Это печальная ситуация», – сообщил он, назвав район тихим местом, где подобного никто не ожидал.

Другой местный житель, Пити Энджелс, также признался, что никогда не замечал детей возле дома.

«Здесь ничего не происходит. В этой деревне такого не ожидаешь», – подчеркнул он в разговоре с изданием Columbus Dispatch.

Подобная история уже происходила в США

Раскрытое дело в Огайо оказалось не первым подобным случаем в стране. В 2018 году американские правоохранители обнаружили еще один «дом ужасов» — на этот раз в Калифорнии.

Дочь смогла сбежать и позвонила в службу спасения

Тогда полиция задержала супругов Дэвида и Луизу Турпин, которых обвинили в многолетнем незаконном удержании 13 собственных детей.

О преступлении стало известно после того, как 17-летняя дочь смогла сбежать из дома. Девушка нашла мобильный телефон и позвонила в службу спасения 911. По словам полицейских, из-за сильного истощения она выглядела значительно младше своего возраста — не старше десяти лет.

Фото: © www.globallookpress.com/David Bro

Прибывшие сотрудники полиции обнаружили в доме еще 12 грязных и истощенных детей. Некоторые из них были прикованы цепями к кроватям.

Среди освобожденных были взрослые дети

Родители не смогли объяснить происходящее и были задержаны по обвинению в жестоком обращении с детьми и создании угрозы их жизни.

Суд назначил каждому залог в размере 9 миллионов долларов.

При этом выяснилось, что семеро из освобожденных уже были совершеннолетними — их возраст составлял от 18 до 29 лет. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения, где они прошли лечение и длительную реабилитацию.

Семья казалась окружающим совершенно обычной

По данным The Los Angeles Times, до переезда в Калифорнию семья Турпин жила в Техасе. Отец работал инженером в крупной оборонной компании и получал стабильный доход, однако супруги дважды объявляли себя банкротами.

«Для меня и моей жены Нэнси, присутствовавшей со мной во время встреч с ними, они всегда казались милыми людьми, высоко отзывающимися о своих детях. Они выглядели совершенно нормальными людьми, столкнувшимися с финансовыми проблемами», – отметил адвокат Айван Трэхан, представлявший Турпинов во время их последнего банкротства в 2011 году.

По словам соседей, семья вела крайне закрытый образ жизни и практически ни с кем не общалась. Единственное, что вызывало вопросы у местных жителей, — дети никогда не играли на улице.

Родители Дэвида Турпина позже заявили ABC News, что были шокированы предъявленными их сыну обвинениями. По их словам, все внуки обучались дома, а самого Дэвида и его супругу они не видели около пяти лет.