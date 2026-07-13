«Месть неизбежна»: Иранские СМИ пригрозили убийством западным политикам

Иранское проправительственное издание Hamshahri опубликовало иллюстрацию с фотографиями западных политиков, сопроводив ее надписью на фарси: «Месть неизбежна». Под заголовком также говорится, что эти «преступные» политики должны умереть, передает МойГород со ссылкой на BILD.

На коллаже изображены более десяти мировых лидеров, в том числе канцлер Германии Фридрих Мерц, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, глава правительства Италии Джорджа Мелони, госсекретарь США Марко Рубио, министр обороны США Пит Хегсет, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар, посол США в Израиле Майк Хакаби и другие представители США и Европы. При этом Трамп и Нетаньяху размещены в верхней части изображения и дополнительно отмечены символом прицела.

Газета Hamshahri, опубликовавшая этот материал, выпускается муниципалитетом Тегерана и считается изданием, поддерживающим жесткую линию иранских властей. Ранее ее возглавлял нынешний спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, которого считают одним из наиболее влиятельных политиков страны и ключевой фигурой в вопросах взаимодействия с США.