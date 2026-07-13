Мужчину засосало в разбитый иллюминатор во время взлета самолета

Пассажир самолета авиакомпании Ryanair едва не погиб во время рейса из Греции в Германию после того, как на высоте около шести тысяч метров в салоне разбился иллюминатор, передает МойГород со ссылкой на BILD.

Инцидент произошел утром 10 июля на борту Boeing 737-800, следовавшего из Салоников в Мемминген. Вскоре после взлета пассажиры услышали громкий хлопок.

«Окно разбилось. Затем сработали кислородные маски», — рассказал изданию очевидец.

По данным СМИ, 61-летнего мужчину по плечи затянуло в разбитый иллюминатор. Его супруга удерживала мужа за ноги, пока на помощь не пришли другие пассажиры.

После произошедшего пилоты объявили чрезвычайную ситуацию и развернули самолет над территорией Северной Македонии. Лайнер благополучно вернулся в аэропорт Салоников примерно через час после вылета.

Пострадавшего доставили в больницу. Позже авиакомпания предоставила пассажирам резервный самолет, который выполнил рейс до пункта назначения.

Причины происшествия устанавливаются.