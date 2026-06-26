Атырауский НПЗ почти на месяц остановили на плановый капитальный ремонт

Ремонт начался с 25 июня и продлится до 20 июля.

В Атыраускую область на данный период времени Министерством энергетики поставлено 6 909 тонн сжиженного нефтяного газа, сообщает Региональная служба коммуникаций.

- На ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" плановый капитальный ремонт начался с 25 июня и продлится до 20 июля. В связи с этим производство сжиженного нефтяного газа на заводе будет временно приостановлено, - сообщили в РСК.

Чтобы в регионе не было дефицита газа и цены оставались стабильными, областной акимат и Минэнерго нашли дополнительные объемы топлива.

- В этом месяце Атырауский НПЗ уже начал отгружать сверх плана 2 000 тонн газа. Кроме того, регион дополнительно получит еще 2 000 тонн сжиженного газа от "СНПС-Актобемунайгаз" и 740 тонн от предприятия "Жайыкмунай" из Уральска, - пояснили в РСК.

Сейчас официально распределяют эти объемы и оформляют документы. Газ будут возить по графику - поездами и автоцистернами. Доставка займет примерно 4-5 дней. Эти дополнительные партии помогут закрыть текущие нужды региона, а Минэнерго и акимат продолжат планово пополнять запасы топлива.