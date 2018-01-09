Сумма штрафа, наложенного на нефтеперерабатывающий завод, составила 22 миллиона тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Об этом сообщили в департаменте экологии Атырауской области. По информации ведомства, завод был оштрафован за вред экологии, причиненный в результате пожара, имевшего место 11 декабря на территории цеха ППНГО блока ЭЛОУ АВТ-3 ( цех производства переработки нефти глубокого обессеривания электрообессолевающая установка атмосферно-вакуумная трубчатка). Тогда произошло возгорание линии трубопровода. Черные клубы едкого дыма тогда распространились на несколько километров и были видны с высоты пассажирам самолетов. - По факту загрязнения атмосферы Атыраускому  НПЗ департаментом  экологии были выдвинуты санкции, на завод был наложен штраф в размере 22 миллионов тенге. По результатам анализов, содержание вредных веществ в воздухе превышали норму в несколько раз, - рассказал и.о. руководителя департамента экологии по Атырауской области Жолдаскали ТЕЛАГЫСОВ. E_d4hFFjUYY Ерлан ОМАРОВ