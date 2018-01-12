Иллюстративное фото с сайта promyshlennost.ru Производимое АНПЗ дизельное топливо имеет высокие эксплуатационные показатели, а также отличается высоким уровнем экологичности, в частности, уменьшается количество вредных веществ при работе двигателей автотранспортных средств. - В ходе проведенного капитального ремонта на дизельной секции КУ ГБД произведена замена катализаторов в реакторах гидроочистки и депарафинизации дизельных топлив на новейшие катализаторы лицензиара технологического процесса компании «UOP» (США). В результате замены катализаторов достигнуто снижение содержания серы в гидроочищенном дизельном топливе до 2-3 ррм.* при норме для класса К 5 не более 10 ррм, а для класса К 4 не более 50 ррм, - сообщили в в службе по связям с общественностью АНПЗ. Кроме того, в период подготовки перехода на выпуск продукции по новым стандартам топлива на объектах ТОО «Атырауский НПЗ» был проведен значительный комплекс мер, связанных с промывкой существующих трубопроводных систем, систем налива нефтепродуктов, чистотой резервуарных парков завода, наработаны опытно-промышленные партии дизтоплива К4 и К5, оформлены паспорта качества на продукты. В государственных уполномоченных органах зарегистрированы декларации о соответствии продукции завода новым экологическим требованиям. - Также заводом были предъявлены высокие требования и к организациям, занимающимся транспортировкой продукции и поставкой цистерн под налив, связанные с новыми подходами при промывке цистерн и их чистотой. Аналогичные технические мероприятия в обязательном порядке должны быть проведены и на резервуарных парках нефтебаз и автозаправочных станциях, - рассказали в службе по связям с общественностью АНПЗ.