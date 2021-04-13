Атырауский НПЗ планируют запустить 24 апреля

Изначально сообщалось, что завод заработает 4 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в министерстве энергетики РК, за первый квартал этого года в Тенгизском проекте было добыто 6,7 миллиона тонн нефти, в Кашагане объем добычи нефти составил - 3,7 миллиона тонн. Показатели Карачаганакского проекта составили 3,1 миллиона тонн. – В стране за три месяца этого года добыто 13,9 миллиардов кубометров газа, объем внутреннего потребления товарного газа составил 6,6 миллиарда кубометров. Объем производства сжиженного нефтяного газа составил 817 тысяч тонн, объем экспортируемого