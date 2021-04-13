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Социум

Атырауский НПЗ планируют запустить 24 апреля

Изначально сообщалось, что завод заработает 4 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в министерстве энергетики РК, за первый квартал этого года в Тенгизском проекте было добыто 6,7 миллиона тонн нефти, в Кашагане объем добычи нефти составил - 3,7 миллиона тонн. Показатели Карачаганакского проекта составили 3,1 миллиона тонн. – В стране за три месяца этого года добыто 13,9 миллиардов кубометров газа, объем внутреннего потребления товарного газа составил 6,6 миллиарда кубометров. Объем производства сжиженного нефтяного газа составил 817 тысяч тонн, объем экспортируемого
Арайлым Усербаева
Атырауский НПЗ планируют запустить 24 апреля
Изначально сообщалось, что завод заработает 4 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Экологи проведут внеплановую проверку на Атырауском НПЗ
Экологи проведут внеплановую проверку на Атырауском НПЗ
  Как сообщили в министерстве энергетики РК, за первый квартал этого года в Тенгизском проекте было добыто 6,7 миллиона тонн нефти, в Кашагане объем добычи нефти составил - 3,7 миллиона тонн. Показатели Карачаганакского проекта составили 3,1 миллиона тонн. – В стране за три месяца этого года добыто 13,9 миллиардов кубометров газа, объем внутреннего потребления товарного газа составил 6,6 миллиарда кубометров. Объем производства сжиженного нефтяного газа составил 817 тысяч тонн, объем экспортируемого газа составил 2,1 миллиарда кубометров. По итогам января-марта текущего года произведено более 3 миллионов тонн нефтепродуктов, среди них бензин - 1,1 миллиона тонн, дизельное топливо - 1 миллион тонн, - сообщили в ведомстве. К слову, в Минэнерго утверждают, что уровень запасов нефтепродуктов находится на достаточном уровне: запасов по бензину хватит на 25 дней, а по дизельному топливу на 27 дней. – Причины снижения указанных показателей обусловлены сбоем в поставках электроэнергии на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, что привело к аварийной остановке технологических установок (установок каталитического крекинга и связанных с ним установок, каталитического риформинга, гидроочистки бензина и дизеля, производства серы), вследствие чего в марте возникла необходимость в проведении ремонтных и восстановительных работ. По первоначальному плану ремонтные работы планировалось завершить 4 апреля и выйти на полную мощность завода 10 апреля. Запуск планируется 24 апреля этого года, - заверили в министерстве энергетики. К слову, для недопущения дефицита нефтепродуктов принято решение перенести запланированные ремонтные работы на Шымкентском НПЗ с 25 марта-24 апреля на 1-31 мая. Напомним, 4 апреля в Уральске подорожал бензин, а некоторые АЗС и вовсе отпускали топливо либо ограниченно, либо по талонам. В министерстве энергетики 5 апреля уверили, что дефицита топлива в стране, в том числе и в ЗКО, а Атырауский нефтеперерабатывающий завод с 4 апреля работает в плановом режиме. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
нефть АНПЗ Бензин

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