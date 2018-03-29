Атырауский НПЗ увеличил производство товарного бензина

Производство товарного бензина выросло более чем в два раза, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта Kapital.kz Об этом порталу сообщили в отделе по связям с общественностью ТОО «АНПЗ». - С 29 марта на Атырауском НПЗ в рамках проведения пусковых операций на установке каталитического крекинга КГПН, производство товарных автомобильных бензинов на АНПЗ выросло в более чем в 2 раза - с 1900 до 4500 тонн в сутки. При этом весь выпускаемый бензин марок АИ-92 и выше, - говорится в распространенном сообщении. Отметим, что проект «Строительство Комплекса глубокой перераб