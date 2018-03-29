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Социум

Атырауский НПЗ увеличил производство товарного бензина

Производство товарного бензина выросло более чем в два раза, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта Kapital.kz Об этом порталу сообщили в отделе по связям с общественностью ТОО «АНПЗ». - С 29 марта на Атырауском НПЗ в рамках проведения пусковых операций на установке каталитического крекинга КГПН, производство товарных автомобильных бензинов на АНПЗ выросло в более чем в 2 раза - с 1900 до 4500 тонн в сутки. При этом весь выпускаемый бензин марок АИ-92 и выше, - говорится в распространенном сообщении. Отметим, что проект «Строительство Комплекса глубокой перераб
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Атырауский НПЗ увеличил производство товарного бензина
Производство товарного бензина выросло более чем в два раза, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото с сайта Kapital.kz Об этом порталу сообщили в отделе по связям с общественностью ТОО «АНПЗ». - С 29 марта на Атырауском НПЗ в рамках проведения пусковых операций на установке каталитического крекинга КГПН, производство товарных автомобильных бензинов на АНПЗ выросло в более чем в 2 раза - с 1900 до 4500 тонн в сутки. При этом весь выпускаемый бензин марок АИ-92 и выше, - говорится в распространенном сообщении. Отметим, что проект «Строительство Комплекса глубокой переработки нефти на Атырауском НПЗ» реализован в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития Казахстана и является третьим, завершающим этапом модернизации Атырауского НПЗ. Проектом было предусмотрено строительство 12 отдельных технологических установок и более 40 объектов общезаводского хозяйства. Основной установкой является установка каталитического крекинга, необходимая для глубокой переработки нефти с получением высокооктановых бензинов экологических классов К4 и К5. Ерлан ОМАРОВ
Бензин производство рост

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