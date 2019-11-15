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Социум

Атырауский завод начал экспортировать бензин в Европу

Министерство энергетики выделило заводу квоту в объеме 35 606 тонн, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Атырауский НПЗ впервые начал отгрузку бензина марки Аи-92 экологического класса К5. Нефтепродукт в объеме 1827 тонн отправился на европейские рынки. Министерство энергетики выделило заводу квоту в ноябре в объеме 35 606 тонн. Ранее в Казахстане с 2011 года действовал запрет на экспорт светлых нефтепродуктов (компоненты нефти, выкипающие при атмосферном давлении – прим. ред.). С момента введения запрета впервые Атырауский НПЗ возобновил отгрузку за г
Дана Рахметова
Атырауский завод начал экспортировать бензин в Европу
Министерство энергетики выделило заводу квоту в объеме 35 606 тонн, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Атырауский НПЗ впервые начал отгрузку бензина марки Аи-92 экологического класса К5. Нефтепродукт в объеме 1827 тонн отправился на европейские рынки. Министерство энергетики выделило заводу квоту в ноябре в объеме 35 606 тонн. Ранее в Казахстане с 2011 года действовал запрет на экспорт светлых нефтепродуктов (компоненты нефти, выкипающие при атмосферном давлении – прим. ред.). С момента введения запрета впервые Атырауский НПЗ возобновил отгрузку за границу. - Открытие рынков сбыта бензина класса К5 за пределами Евразийского экономического союза стало возможным, благодаря улучшению качества нефтепродуктов на АНПЗ и увеличению их производства в целом, - отметили в службе по связям с общественностью ТОО АНПЗ. Напомним, в 2017 году около 15 процентов всего топлива в Казахстан завозили из-за рубежа. НПЗ в стране запустили, чтобы снизить дефицит. После обновления НПЗ в Атырау в 2018 году производство бензина выросло почти на 30 процентов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
АНПЗ

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