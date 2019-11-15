Атырауский завод начал экспортировать бензин в Европу

Министерство энергетики выделило заводу квоту в объеме 35 606 тонн, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Атырауский НПЗ впервые начал отгрузку бензина марки Аи-92 экологического класса К5. Нефтепродукт в объеме 1827 тонн отправился на европейские рынки. Министерство энергетики выделило заводу квоту в ноябре в объеме 35 606 тонн. Ранее в Казахстане с 2011 года действовал запрет на экспорт светлых нефтепродуктов (компоненты нефти, выкипающие при атмосферном давлении – прим. ред.). С момента введения запрета впервые Атырауский НПЗ возобновил отгрузку за г