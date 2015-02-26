Сотрудникам батальона дорожно-патрульной полиции отдела административной полиции ГУВД  были выданы 25 нагрудных  видеорегистраторов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". videoregistrator2 Теперь дорожные полицейские могут при помощи этих видеорегистраторов фотографировать, записывать на диктофон и  снимать на видео все правонарушения. В дальнейшем число применяемых полицейскими видеорегистраторов будет увеличиваться. Видеорегистраторы будут записывать все, что происходит в течение рабочего дня, особенно в момент определения правонарушений, все  разговоры с населением. В конце рабочего дня все записи с видеорегистраторов будут загружены в единый сервер при ГУВД для дальнейшего хранения, и при необходимости фрагменты видео можно будет просматривать. - Положительные стороны от внедрения  видеорегистраторов в том, что при работе у полицейских возникает много недопонимания с нарушителями. В случае спорных моментов запись послужит вещественным доказательством. Это будет дисциплинировать водителей, - говорит  заместитель начальника ГУВД города Атырау Ерлан БИГАМБАЕВ. videoregistrator1 videoregistrator3 videoregistrator4